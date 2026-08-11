Посольство РФ в Германии заявило о нападках на Русский дом в Берлине Посольство РФ: Русский дом в Берлине подвергся очередным нападкам

Москва11 авг Вести.Российский дом науки и культуры в Берлине в очередной раз подвергся нападкам. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.

Там уточнили, что в ФРГ вновь раскручивается русофобский тезис о том, что комплекс на Фридрихштрассе якобы является "гнездом русских шпионов" и "центром пропаганды".

Политики федерального и регионального уровня соревнуются в агрессивной риторике: одни призывают усилить давление на Русский дом, другие – закрыть его, третьи – экспроприировать принадлежащую России собственность говорится в сообщении посольства в Telegram

В дипмиссии напомнили, что Русский дом в Берлине работает открыто, не нарушая немецкого законодательства и не вмешиваясь во внутренние дела ФРГ.

В посольстве подчеркнули, что Российский дом науки и культуры не должен использоваться в политических играх в преддверии выборов в ряде немецких земель.

Ранее представители правящих в Германии партий ХДС и СДПГ признали, что прекратить работу Русского дома в Берлине просто так невозможно.