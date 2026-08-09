Сара Вагенкнехт создала петицию в защиту "Русского дома" в Германии

В ФРГ признали невозможность легкого закрытия "Русского дома" в Берлине Сара Вагенкнехт создала петицию в защиту "Русского дома" в Германии

Москва9 авг Вести.Представители партий ХДС и СДПГ признали, что для прекращения работы "Русского дома" в Берлине нет простых правовых оснований. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Для закрытия учреждения немецким властям пришлось бы в одностороннем порядке расторгнуть межправительственное соглашение с Россией, на основании которого функционирует культурный центр.

Ранее политик Сара Вагенкнехт запустила петицию против инициативы "Зеленых" по закрытию "Русского дома", назвав это политическим давлением перед выборами 20 сентября.

Чтобы прекратить работу (Русского - ред.) дома, необходимо расторгнуть германо-российское соглашение, на основании которого Россия имеет право управлять этим домом утверждается в петиции

Посольство РФ в Германии, в свою очередь, расценило призывы к закрытию дома как часть предвыборной антироссийской кампании.