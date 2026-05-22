Посольство РФ обратилось в берлинскую прокуратуру из-за провокационной выставки

Москва22 мая Вести.В прокуратуру Берлина было направлено заявление от посольства России в ФРГ по поводу лозунгов на одной из выставок, содержащих русофобские высказывания. Об этом сообщило российское представительство. Дипломаты обратили внимание на экспозицию Like a Rubber Rung on a Ladder в художественной галерее Томаса Шульте. На одной из инсталляций демонстрируется слоган со словами ненависти в адрес россиян.

В заявлении посольство просит прокуратуру отреагировать на нарушение закона, а также на открытые призывы к осуществлению действий противоправного характера.

Обескуражены и возмущены публичным распространением призывов, способствующих разжиганию насилия, межнациональной розни и ненависти говорится в сообщении посольства

Ранее посольство РФ в Берлине обратило внимание на то, что власти ФРГ ввели запрет на демонстрацию советской и российской символики в дни празднования Дня Победы.