Посол сообщил, что много немцев до сих пор посещают Русский дом в Берлине

Большое количество немцев до сих пор посещают Русский дом в Берлине Посол сообщил, что много немцев до сих пор посещают Русский дом в Берлине

Москва16 авг Вести.Российский дом науки и культуры в Берлине открыт для свободного визита, и большое число не только россиян, но и немцев до сих пор посещают различные мероприятия, несмотря на агрессивные нападки со стороны местных властей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Сюда могут заходить все, и у нас особых, как говорится, препятствий нет, за исключением безопасности. Дом открыт для посещений, … потому что иначе он не может работать. Приходят же не только наши соотечественники и граждане, предъявляющие [российский] паспорт, [но и] очень много немцев рассказал дипломат

Ранее сообщалось, что Русский дом в Берлине в очередной раз подвергся нападкам. В посольстве уточнили, что в Германии вновь раскручивается русофобский тезис, что комплекс на Фридрихштрассе якобы является "гнездом русских шпионов" и "центром пропаганды".