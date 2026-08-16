В Германии указали на роль Русского дома в Берлине в восстановлении диалога с РФ Немецкий политик отметил роль Русского дома в нормализации отношений РФ и ФРГ

Москва16 авг Вести.Российский дом науки и культуры в Берлине может сыграть важную роль в восстановлении взаимных отношений Германии и России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель берлинского отделения партии "Союз Сары Вагенкнехт" Александр Кинг.

По словам политика, именно отношения культурного, научного и гражданского характеров могут привести диалог между двумя странами к нормализации.

Независимо от того, в каком состоянии находятся сейчас отношения между Германией и Россией, Германия и Россия всегда будут соседями. Следовало бы позаботиться о том, чтобы подготовиться к лучшим временам, а не разрывать и обрывать все связи и бетонировать вражду навечно. Именно такие отношения культурного, научного и гражданского характера, которые обеспечивает Русский дом, могут сыграть здесь важную роль объяснил Кинг

Ранее представители немецких партий ХДС и СДПГ признали, что для прекращения работы Русского дома в Берлине нет простых правовых оснований. Например, для закрытия учреждения немецким властям пришлось бы в одностороннем порядке расторгнуть межправительственное соглашение с Россией.