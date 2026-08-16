Посол рассказал, как Москва может ответить на закрытие Русского дома в Берлине Посол назвал ответный шаг Москвы на возможное закрытие Русского дома в Берлине

Москва16 авг Вести.Россия может закрыть Гете-Институт в Москве, если немецкие власти решатся закрыть или экспроприировать Российский дом науки и культуры в Берлине. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат выразил надежду, что до подобных крайностей ситуация с Русским домом не дойдет.

Поскольку это наша недвижимость, поэтому просто так экспроприировать это будет сложно… Я думаю, что до этого не дойдет. [В качестве зеркальных мер мы можем] закрыть институт Гете, который работает в Москве. Хотелось бы надеяться, что до крайности дело не дойдет. Но, так сказать, в порыве экстаза, мы ко всему готовы сообщил Нечаев

Ранее сообщалось, что Русский дом в Берлине в очередной раз подвергся нападкам. В посольстве уточнили, что в Германии вновь раскручивается русофобский тезис, что комплекс на Фридрихштрассе якобы является "гнездом русских шпионов" и "центром пропаганды".