Bloomberg: инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига показал уязвимость Европы

Дрон со взрывчаткой в Лейпциге ударил по уверенности Европы в безопасности Bloomberg: инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига показал уязвимость Европы

Москва11 авг Вести.Обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг-Халле не привело к физическому ущербу, однако показало уязвимость европейской инфраструктуры. Об этом говорится в колонке журналиста Bloomberg Майкла Нинабера.

По его мнению, инцидент продемонстрировал сложности Германии с обеспечением постоянной защиты крупных объектов. Представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер ранее признал, что власти не способны обеспечить круглосуточное обнаружение угроз вдоль всех охраняемых объектов.

Наибольший ущерб был нанесен уверенности Европы в своей способности отражать атаки на свою инфраструктуру и военные объекты написал Нинабер

Журналист также процитировал Мюллера, который заявил, что не существует абсолютной безопасности и призвал не создавать у себя иллюзию полной защищенности.

Нинабер отметил, что аэропорт Лейпцига в последние годы стал крупным транспортным узлом для поставок вооружений Украине.

При этом обстоятельства проникновения беспилотника со взрывчатым веществом Semtex в охраняемую зону аэропорта пока не установлены.

По данным Die Zeit, на которые ссылается Bloomberg, столкновение дрона с крылом украинского самолета могло привести к взрыву, однако этого удалось избежать из-за неисправности детонатора.

Ранее сообщалось, что следователи Германии смогли найти следы ДНК на месте столкновения беспилотника с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига, однако привязать полученный образец к конкретному лицу пока не удалось.