Bild: следователи ФРГ обнаружили следы ДНК на дроне в аэропорту Лейпцига

Немецкие следователи нашли следы ДНК на беспилотнике в Лейпциге Bild: следователи ФРГ обнаружили следы ДНК на дроне в аэропорту Лейпцига

Москва10 авг Вести.Следователям Германии удалось найти следы ДНК на месте столкновения беспилотника с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига, заявило издание Bild.

Привязать полученный образец к конкретному лицу правоохранителям пока не удалось, уточнили журналисты.

Следователи смогли изъять след ДНК! Обнаружено совпадение в европейской базе данных ДНК. По информации Bild, изъятый след совпадает со следом от поджога 20 июля 2024 года в логистическом центре DHL в Лейпциге говорится в публикации

Ранее издание Zeit сообщило, что в аэропорту Лейпцига в украинский самолет Ан-24 с военным грузом на борту врезался дрон, начиненный взрывчаткой. Взрывное устройство не сработало, однако крыло самолета было повреждено.

Глава МВД Германии Александр Добриндт охарактеризовал инцидент как "гибридную атаку" нового уровня, но в то же время призвал не делать поспешных выводов до завершения расследования.