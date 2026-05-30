В Германии заявили о парализовавшем работу аэропорта в Мюнхене дроне Focus Online: работа аэропорта в Мюнхене была приостановлена из-за дрона

Москва30 мая Вести.Работа аэропорта Мюнхена была временно приостановлена из-за сообщения о возможном появлении БПЛА в воздушной гавани. Об этом сообщило немецкое издание Focus Online.

В ходе масштабной проверки, которую начала полиция, подозрительных предметов или объектов обнаружено не было, сообщает газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции. Сейчас работу аэропорта возобновили.

Аэропорт Мюнхена полностью приостанавливал работу более чем на час. Движение на обеих взлетно-посадочных полосах было прекращено. Представитель федеральной полиции Штефан Байер сообщил, что около 09.00 по местному времени (10.00 мск) пилоты заметили подозрительный объект. Bild уточняла, что в районе аэропорта мог появиться посторонний летательный аппарат, предположительно беспилотник.

Работавшие на месте сотрудники полиции осматривали территорию аэропорта и проверяли другие возможные сообщения о дроне. К операции также привлекли вертолет. Из соображений безопасности полеты были полностью остановлены.

Около 10.05 по местному времени (11.05 мск) тревогу отменили. Представитель правоохранительных органов сообщил, что в ходе поисков федеральная полиция не обнаружила никаких подозрительных объектов. После этого авиасообщение разрешили возобновить.

Пролеты беспилотников уже несколько раз нарушали работу гражданских объектов в Германии. 3 октября аэропорт Мюнхена также приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. В тот же день, по данным Bild, система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.