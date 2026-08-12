Die Zeit: следователи ФРГ допускают причастность Украины к инциденту с БПЛА

В ФРГ не исключили провокацию Украины в Лейпциге под чужим флагом Die Zeit: следователи ФРГ допускают причастность Украины к инциденту с БПЛА

Москва12 авг Вести.Немецкие следователи допускают, что представители Украины могли провести операцию под чужим флагом в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом пишет Die Zeit.

По информации издания, украинцы таким образом хотели дискредитировать Россию.

Специалисты Федерального ведомства по уголовным делам и МВД Германии не исключают такую версию, предполагая, что атака беспилотника могла быть организована иностранным государством.

Ранее следователям удалось найти следы ДНК на месте столкновения БПЛА с самолетом в аэропорту Лейпцига.

4 августа начиненный взрывчаткой дрон врезался в крыло украинского самолета Ан-24, перевозившего военный груз. Взрывное устройство не сработало.