В Германии предостерегли компании ВПК после публикации списка Минобороны России Контрразведка ФРГ предостерегла компании ВПК после публикации списка МО РФ

Москва23 июл Вести.Ведомство по защите Конституции Германии (контрразведка) выпустило предостережение компаниям военно-промышленного комплекса (ВПК) после публикации списка Минобороны России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, озаглавленной как "Фактические обстоятельства".

В бумагах указывается на распространенный российским оборонным ведомством список предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России. В немецкой спецслужбе связали выпуск перечня с реакцией на переговоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского об укреплении военного сотрудничества.

В апреле 2026 года курсировал список российского министерства обороны с 21 европейской компанией, которым вменялось в вину, что они имеют отношение к производству и поставке дронов для Украины. Список среди прочих содержал названия трех предприятий с регистрацией в Германии отмечается в документе

Контрразведка Германии порекомендовала внедрить систему мониторинга угроз и ограничить публичность информации о текущих контрактах, а также усилить кибербезопасность.

13 июля депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что внутри партии Мерца растет недовольство милитаризацией и увеличением госдолга, которые продвигает правительство. По его словам, большая часть населения страны не понимает, что делает правительство Германии.