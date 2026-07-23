Москва23 июлВести.Ведомство по защите Конституции Германии (контрразведка) выпустило предостережение компаниям военно-промышленного комплекса (ВПК) после публикации списка Минобороны России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, озаглавленной как "Фактические обстоятельства".
В бумагах указывается на распространенный российским оборонным ведомством список предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России. В немецкой спецслужбе связали выпуск перечня с реакцией на переговоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского об укреплении военного сотрудничества.
В апреле 2026 года курсировал список российского министерства обороны с 21 европейской компанией, которым вменялось в вину, что они имеют отношение к производству и поставке дронов для Украины. Список среди прочих содержал названия трех предприятий с регистрацией в Германииотмечается в документе
Контрразведка Германии порекомендовала внедрить систему мониторинга угроз и ограничить публичность информации о текущих контрактах, а также усилить кибербезопасность.
13 июля депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что внутри партии Мерца растет недовольство милитаризацией и увеличением госдолга, которые продвигает правительство. По его словам, большая часть населения страны не понимает, что делает правительство Германии.