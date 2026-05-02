Пентагон объявил о выводе войск из ФРГ после публикации целей Минобороны РФ

Аналитик Пилкингтон: США выводят войска из ФРГ на фоне публикации целей ВС РФ Пентагон объявил о выводе войск из ФРГ после публикации целей Минобороны РФ

Москва2 мая Вести.В экспертном сообществе связывают недавнее решение Пентагона о сокращении военного присутствия в Германии с публикацией Минобороны России данных о предприятиях, работающих на нужды ВСУ, которые рассматриваются как возможные цели ВС РФ в Европе. Ирландский экономист Филип Пилкингтон отметил явную взаимосвязь между этими событиями.

Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии. Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим отметил он

Ранее, 15 апреля, российское военное ведомство обнародовало информацию о филиалах украинских компаний, осуществляющих производство беспилотников и компонентов к ним на территории восьми европейских государств. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь классифицировал данные объекты как "реестр потенциальных законных целей".

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы США по выводу пяти тысяч военнослужащих с немецких баз.