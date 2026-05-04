Политолог Масала: решением о военных в Германии Трамп послал сигнал Путину

"Конкретное воплощение": в Германии рассказали о сигнале Трампа Путину Политолог Масала: решением о военных в Германии Трамп послал сигнал Путину

Москва4 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп своим решением пересмотреть планы размещения на территории Германии оснащенного дальнобойным вооружением батальона направил сигнал российскому коллеге Владимиру Путину.

Такое мнение в интервью британской газете Financial Times высказал немецкий политолог Карло Масала.

По его словам, подобный шаг со стороны главы Белого дома демонстрирует отход США от роли гаранта европейской безопасности.

Это было известно и ранее, но теперь данное решение получило конкретное воплощение в плане военных возможностей сказал эксперт

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы Пентагона в течение 6–12 месяцев вывести из Германии 5 тысяч военнослужащих.

Это решение последовало после критики Трампом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который 27 апреля заявил, что страны Запада недооценили Иран, а Соединенные Штаты рискуют надолго втянуться в ближневосточный конфликт.

В ответ американский лидер заявил, что глава правительства "работает отвратительно", и анонсировал сокращение военного присутствия Вооруженных сил США на территории Германии.

Комментируя ситуацию, Мерц отметил, что подобное развитие событий не стало для Берлина неожиданностью.

В этой связи глава правительства Федеративной Республики опроверг предположения СМИ, подчеркнув, что решение Вашингтона не связано с разногласиями, которые возникли между политиками.

Канцлер также заявил о важности сохранения партнерства Берлина и Вашингтона в рамках НАТО.