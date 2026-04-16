Москва16 апр Вести.Глава чешского МИД Петр Мацинка вызвал для разъяснений российского посла в Чехии после публикации Министерством обороны РФ списка предприятий Евросоюза, производящих дроны для Киева, сообщает внешнеполитическое ведомство Чехии на своем сайте.

В среду Минобороны России опубликовало перечень с названиями и адресами европейских компаний, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты и их комплектующие для нужд Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для Вооруженных сил России.

В связи с докладом министерства обороны РФ и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге говорится в сообщении

Уточняется, что дипломата вызвали для разъяснений. Послом РФ в Чехии является Александр Змеевский.

Эти заявления были адресованы нескольким чешским компаниям, которые были определены как возможные цели российских атак указывает чешский МИД

Ранее Еврокомиссия отказалась комментировать публикацию Министерства обороны РФ.