Bild: Мерц сообщил о наличии улик по делу о БПЛА в аэропорту Лейпцига/Галле

"Есть улики": Мерц высказался о расследовании дела о БПЛА в аэропорту Лейпцига Bild: Мерц сообщил о наличии улик по делу о БПЛА в аэропорту Лейпцига/Галле

Москва25 авг Вести.Правительство ФРГ располагает уликами, которые указывают на возможных организаторов атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Галле. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По информации газеты Bild, политик сделал такое заявление на закрытом заседании президиума ХДС.

Мерц отметил, что имена организаторов необходимо назвать публично, если следствие сумеет доказать, кто конкретно стоит за атакой БПЛА.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что правоохранители Германии всерьез рассматривают наличие "украинского следа" в инциденте с беспилотником в Лейпциге.

4 августа начиненный взрывчаткой дрон врезался в крыло украинского самолета Ан-24, перевозившего военный груз. Взрывное устройство не сработало.