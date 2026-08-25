Спецслужбы Германии обнаружили третий БПЛА в районе аэропорта Лейпцига

Правоохранители ФРГ нашли третий БПЛА в районе Лейпцига Спецслужбы Германии обнаружили третий БПЛА в районе аэропорта Лейпцига

Москва25 авг Вести.Правоохранительные органы Германии после инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили третий беспилотник недалеко от воздушной гавани. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Источник утверждает, что следствие склоняется к тому, что атака была совершена несколькими БПЛА одновременно.

Первый дрон нашли на территории самого аэропорта, второй, вероятно, столкнулся с самолетом компании DHL.

Криминалисты обнаружили на месте происшествия 50 грамм взрывчатого пороха. Специалисты выяснят, почему вещество не сдетонировало.

Ранее сообщалось, что правоохранители Германии всерьез рассматривают наличие "украинского следа" в инциденте с беспилотником в Лейпциге.

4 августа начиненный взрывчаткой дрон врезался в крыло украинского самолета Ан-24, перевозившего военный груз. Взрывное устройство не сработало.