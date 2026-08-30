Политолог раскрыл возможные последствия санкций против РФ для Германии Политолог Рар: новые санкции Мерца против России могут расколоть Германию

Москва30 авг Вести.Новые санкции против России, анонсированные канцлером Германии Фридрихом Мерцем, могут усилить раскол в немецком обществе. Об этом заявил политолог Александр Рар.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, часть населения Германии поддержит ужесточение политики в отношении Москвы, тогда как другие жители страны усомнятся в обоснованности санкций без доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига.

Мерц объявил новые "жесткие" санкции против России отдельно от Евросоюза, чтобы якобы "наказать" РФ за "гибридное нападение" в аэропорту в Лейпциге. Какая будет реакция в немецком населении? Думаю, двоякая. Те, кто верит в намерения России напасть на ФРГ, приветствуют жесткую реакцию. Немецкие СМИ похвалят Мерца за это. Другая часть населения, особенно в Восточной Германии, не приветствует такой шаг отметил Рар

По его словам, люди в Восточной Германии могут задаваться вопросом о причинах введения ограничений без подтвержденных данных о виновниках атаки.

Рар также заявил, что возможное закрытие Русского дома в Германии и высылка российских дипломатов способны вызвать ответную реакцию Москвы. По мнению политолога, часть немецкой правящей элиты выступает за дальнейшее ухудшение отношений с Россией, тогда как к сторонникам диалога не прислушиваются.

Ранее газета Politico сообщала, что Мерц может обвинить РФ в попытке атаки беспилотника в Лейпциге и объявить о новых масштабных санкциях против Москвы.