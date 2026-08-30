Москва30 авг Вести.Немецкая экономика несет урон из-за политики канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что действия Мерца поддерживают всего 13% его соотечественников.

Германия несет экономический ущерб из-за политики Мерца. Какой инвестор не приветствовал бы честный подход "Альтернативы для Германии" к накопившимся проблемам: доступная и надежная энергия, контроль над миграцией и восстановление экономики? написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев назвал Фридриха Мерца "фанатичным русофобом", который угрожает безопасности собственной страны.