Москва28 авг Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц своими действиями несет угрозу безопасности ФРГ. Об этом заявил cпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он раскритиковал немецкого политика за русофобию. Участник переговоров в США подчеркнул, что действия нынешнего канцлера ФРГ одобряют лишь 13% жителей Германии.

Фанатичная русофобия Мерца представляет наибольшую угрозу для энергетической, экономической и геополитической безопасности Германии написал Дмитриев

Ранее глава РФПИ также уличил европейских политиков в том, что через ложные нарративы они стремятся продлить конфликт на Украине.