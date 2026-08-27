Дмитриев уличил европейских политиков в попытках продлить конфликт на Украине Дмитриев: в Европе распространяют ложные нарративы ради украинского конфликта

Москва27 авг Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские политики распространяют ложные нарративы для продолжения конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Дмитриев связал свое заявление с высказыванием президента США Дональда Трампа о возможной провокации России против стран НАТО. Американский лидер заявил, что не видит оснований для беспокойства.

Европейские разжигатели войны распространяют ложные нарративы, чтобы продлить украинский конфликт написал Дмитриев

Он также отметил, что европейские сторонники конфликта стремятся на нем нажиться.