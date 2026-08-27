Москва27 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает провокации России против НАТО.
По мнению Трампа, такой проблемы нет.
Я не обеспокоен... вообще. Тут нет проблемысказал американский лидер в телефонном интервью порталу Axios, отвечая на соответствующий вопрос
Он также прокомментировал недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его обычным контактом между представителями спецслужб двух стран.
По словам Трампа, Рэтклифф регулярно встречается с российским коллегой Сергеем Нарышкиным, а состоявшийся визит не отличался от предыдущих.
Ранее Нарышкин назвал "рабочим форматом" встречу с главой ЦРУ.