Трамп не считает, что Россия готовит провокацию против НАТО

Трамп не подозревает Россию в подготовке провокации против НАТО Трамп не считает, что Россия готовит провокацию против НАТО

Москва27 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает провокации России против НАТО.

По мнению Трампа, такой проблемы нет.

Я не обеспокоен... вообще. Тут нет проблемы сказал американский лидер в телефонном интервью порталу Axios, отвечая на соответствующий вопрос

Он также прокомментировал недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его обычным контактом между представителями спецслужб двух стран.

По словам Трампа, Рэтклифф регулярно встречается с российским коллегой Сергеем Нарышкиным, а состоявшийся визит не отличался от предыдущих.

Ранее Нарышкин назвал "рабочим форматом" встречу с главой ЦРУ.