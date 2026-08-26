Москва26 авг Вести.Визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был "отчасти рутинной" поездкой, заявил президент США Дональд Трамп в эфире онлайн-передачи The Glen Beck Program.

Так он прокомментировал предположения западных СМИ о причинах визита Рэтклиффа в российскую столицу - среди них были риск эскалации между РФ и Западом, а также обсуждение санкций США против Ирана.

Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки сказал Трамп

Глава Белого дома отдельно подчеркнул, что ни одно из предположений журналистов о том, что именно Рэтклифф мог обсуждать в Москве, не соответствует действительности.

Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву состоялся 25 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что целью прилета Рэтклиффа в Москву было проведение "контактов" с российскими спецслужбами.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не общался с Рэтклиффом напрямую, однако о ходе встречи ему доложили.