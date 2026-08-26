Песков: пока рано говорить о влиянии контактов с директором ЦРУ на диалог с США

В Кремле высказались о влиянии контактов с директором ЦРУ на отношения с США Песков: пока рано говорить о влиянии контактов с директором ЦРУ на диалог с США

Москва26 авг Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По его словам, пока преждевременно говорить о каком бы то ни было влиянии этого события на дальнейшие отношения России и США.

Ранее в ходе брифинга с журналистами Песков уточнил, что Рэтклифф не общался напрямую с Путиным.

Насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно отметил пресс-секретарь президента РФ

В то же время он добавил, что контакты по линии спецслужб – "позитивное явление, позитивный процесс".

Песков не стал раскрывать темы встречи, которая состоялась накануне между представителями российских спецслужб и прилетавшим в Москву директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.