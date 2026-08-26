Москва26 авгВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По его словам, пока преждевременно говорить о каком бы то ни было влиянии этого события на дальнейшие отношения России и США.
Ранее в ходе брифинга с журналистами Песков уточнил, что Рэтклифф не общался напрямую с Путиным.
Насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременноотметил пресс-секретарь президента РФ
В то же время он добавил, что контакты по линии спецслужб – "позитивное явление, позитивный процесс".
Песков не стал раскрывать темы встречи, которая состоялась накануне между представителями российских спецслужб и прилетавшим в Москву директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.