Песков не раскрыл тему контактов главы ЦРУ с российскими спецслужбами

Песков не раскрыл подробности контактов Рэтклиффа со спецслужбами РФ Песков не раскрыл тему контактов главы ЦРУ с российскими спецслужбами

Москва26 авг Вести.Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл темы встречи, которая состоялась накануне между представителями российских спецслужб и прилетавшим в Москву директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.

Во время брифинга его спросили, касались ли обсуждения темы Украины, Ирана или других вопросов.

Мне по этой теме нечего добавить к тому, что я уже сказал подчеркнул Песков

Ранее Дмитрий Песков пояснил, что Рэтклифф не общался напрямую с президентом РФ Путиным, однако главе государства доложили о ходе встречи.