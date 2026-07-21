Москва21 июлВести.Кремль не располагает данными о возможном визите главы ФБР Кэша Пателя в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля информация о возможной поездке руководителя ФБР в Россию, Песков заявил, что такой информацией не располагает.
Никакой информации. Вы знаете, что такие визиты обычно проходят достаточно в непубличном режимесказал он
Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников сообщало, что глава ФБР якобы планирует посетить Россию в середине октября.