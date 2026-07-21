Песков: данных о визите главы ФБР в Россию у Кремля нет

Песков: в Кремле не знают о возможном визите главы ФБР в Россию Песков: данных о визите главы ФБР в Россию у Кремля нет

Москва21 июл Вести.Кремль не располагает данными о возможном визите главы ФБР Кэша Пателя в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля информация о возможной поездке руководителя ФБР в Россию, Песков заявил, что такой информацией не располагает.

Никакой информации. Вы знаете, что такие визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме сказал он

Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников сообщало, что глава ФБР якобы планирует посетить Россию в середине октября.