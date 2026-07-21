Москва21 июлВести.Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов не располагает информацией о возможных закрытых контактах между Федеральным бюро расследований (ФБР) США и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".
Сенатор прокомментировал данные американского издания Politico, где со ссылкой на источники в американской администрации сообщалось, что осенью Россию может посетить глава ФБР Кэш Патель.
Я не в курсе, естественно, тех закрытых контактов, которые были или могли бы быть между ФБР и их российскими коллегами, то есть ФСБ. Я знаю только то, что политическое руководство и Соединенных Штатов, и Российской Федерации неоднократно заявляло о необходимости сохранения каналов коммуникации, в том числе по таким интересующим обе стороны проблемам, как борьба с терроризмомсказал Чижов
По данным газеты Politico, принимающей стороной в случае визита Кэша Пателя в Россию, вероятно, станет ФСБ.