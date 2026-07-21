Директор ФБР Патель может приехать в Россию в октябре Politico: глава ФБР Кэш Патель может посетить Россию в октябре

Москва21 июл Вести.Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель может посетить Россию в середине октября. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Как указывает газета, Патель должен посетить Россию 14-15 октября. Сначала он остановится в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. По информации Politico, принимающей стороной, вероятно, станет ФСБ.

Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в конце этого года, вероятно, в середине октября сказано в публикации

Между тем, ранее сообщалось, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать Москву в скором времени. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты Москвы с Уиткоффом и Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть.