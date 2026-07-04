ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в РФ до конца августа

Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца лета ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в РФ до конца августа

Москва4 июл Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер могут посетить Россию до конца августа. Об этом сообщил источник ТАСС.

По данным агентства, точных дат поездки еще нет.

Возможно, до конца лета сказал собеседник агентства

Ранее газета New York Times писала со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для обсуждений. При этом возможные визиты рассматриваются как часть дипломатических усилий Вашингтона.