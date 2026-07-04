Москва4 июлВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер могут посетить Россию до конца августа. Об этом сообщил источник ТАСС.
По данным агентства, точных дат поездки еще нет.
Возможно, до конца летасказал собеседник агентства
Ранее газета New York Times писала со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для обсуждений. При этом возможные визиты рассматриваются как часть дипломатических усилий Вашингтона.