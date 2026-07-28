ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию возможен в ближайшие недели

Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию возможен в ближайшие недели

Москва28 июл Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Об этом ТАСС сообщил источник. Возможные сроки и цели визита не уточняются.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Уиткофф и Кушнер также могут посетить Киев в течение ближайших двух недель.

Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет сказал собеседник агентства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 июля, что Кремль своевременно сообщит о дате возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.