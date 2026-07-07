Песков: договоренностей о визите Трампа в РФ, включая посещение Эрмитажа, нет

В Кремле оценили вероятность посещения Эрмитажа Путиным и Трампом Песков: договоренностей о визите Трампа в РФ, включая посещение Эрмитажа, нет

Москва7 июл Вести.Каких-либо договоренностей о вероятном визите президента США Дональда Трампа в Россию, включая возможное посещение Эрмитажа, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

В последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным Трамп восхищался Государственным Эрмитажем, а Путин напомнил, что у главы США есть постоянное приглашение приехать в Россию.

Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет сказал Песков

Ранее Трамп сообщил, что его телефонный разговор с Путиным 4 июля прошел хорошо.