Москва5 июнВести.Вероятность встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа этим летом составляет 50%. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на полях Петербургского международного экономического форума.
Пескова в беседе с РИА Новости оценил шансы на проведение саммита двух лидеров в ближайшие месяцы.
Теоретически 50%: или будет, или не будетсказал Песков
Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года на Аляске. Тогда основными темами переговоров стали двусторонние отношения России и США, а также урегулирование конфликта на Украине.