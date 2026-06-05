Песков допустил возможность саммита Путина и Трампа летом 2026 года

Песков оценил шансы на встречу Путина и Трампа этим летом Песков допустил возможность саммита Путина и Трампа летом 2026 года

Москва5 июн Вести.Вероятность встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа этим летом составляет 50%. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

Пескова в беседе с РИА Новости оценил шансы на проведение саммита двух лидеров в ближайшие месяцы.

Теоретически 50%: или будет, или не будет сказал Песков

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года на Аляске. Тогда основными темами переговоров стали двусторонние отношения России и США, а также урегулирование конфликта на Украине.