Fox News показал фото Путина и Трампа на Аляске в ходе интервью с лидером США

Москва31 мая Вести.Телеканал Fox News во время интервью с президентом США Дональдом Трампом показал совместную фотографию американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сделанную во время саммита на Аляске летом 2025 года.

Интервью вышло в эфир вечером 30 мая. После беседы Трамп провел для ведущей, жены сына Эрика Лары Трамп экскурсию по территории Белого дома, продемонстрировав обновленные помещения, включая отреставрированную Пальмовую комнату. Именно там в кадр попал снимок, на котором запечатлены Путин и Трамп во время встречи в Анкоридже.

Как отмечается, в этом помещении также размещены фотографии Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Великобритании Карлом III. Кроме того, на стенах находятся портреты самого Трампа и фотографии с различных официальных мероприятий.

Снимок Путина и Трампа внешне совпадает с фотографией, которую президент США ранее показывал журналистам в августе 2025 года. Тогда Трамп сообщил, что фотографию ему прислал российский лидер, добавив, что сам на снимке получился "нормально", а Путин – "хорошо".

Переговоры президентов России и США прошли 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф – Ричардсон в штате Аляска. Встреча продолжалась около трех часов и включала беседу тет-а-тет, а также переговоры в узком составе.

С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

По итогам встречи Владимир Путин сообщил, что ключевой темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Российский лидер также заявил о необходимости восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном и пригласил Дональда Трампа посетить Россию.