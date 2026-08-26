Песков: приезд главы ЦРУ Рэтклиффа связан с контактами между спецслужбами

Песков назвал причину визита главы ЦРУ в Москву Песков: приезд главы ЦРУ Рэтклиффа связан с контактами между спецслужбами

Москва26 авг Вести.Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами стран. Об этом газете Washington Post сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Примерно в 10.00 по московскому времени во Внуково приземлился американский военный самолет Boeing C-17A Globemaster III. До этого он находился в Риге.

Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о "контактах между спецслужбами" говорится в публикации

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву был отложен.