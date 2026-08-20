Песков: точной информации о визите в Россию Кушнера и Уиткоффа нет

Точной информации о визите в Россию Кушнера и Уиткоффа нет, сообщил Песков Песков: точной информации о визите в Россию Кушнера и Уиткоффа нет

Москва20 авг Вести.Точной информации по возможному визиту в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера нет, даты не зарезервированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, точной информации нет. Пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита сказал представитель Кремля журналистам

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ближайшее время может состояться визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем, они всегда желанные гости в Москве. Они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента [РФ Владимира] Путина подчеркнул Песков

Ранее стало известно, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву до конца августа. Как заявил заведующий кафедрой Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Олег Карпович, они могут привезти в столицу новые предложения по урегулированию конфликта на Украине.