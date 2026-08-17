Карпович: Уиткофф и Кушнер могут привезти в Москву идеи по Украине

Карпович: Уиткофф и Кушнер могут везти в Москву новый план по Украине Карпович: Уиткофф и Кушнер могут привезти в Москву идеи по Украине

Москва17 авг Вести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут привезти в Москву новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал заведующий кафедрой Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Олег Карпович агентству ТАСС.

Уиткофф и Кушнер приедут не с пустыми руками, привезут определенные предложения. Лишено смысла их появление в Москве без каких-либо конкретных предложений сказал он

Эксперт считает, что Уиткофф и Кушнер выступают в роли посредников в рамках "челночной дипломатии", а сама поездка может быть попыткой администрации Трампа включиться в украинское урегулирование.

Карпович отметил, что в окружении Трампа есть как сторонники развития отношений с Россией, так и противники Москвы, поддерживающие Украину. Этим, по его мнению, объясняются разные сигналы со стороны американского президента и госсекретаря Марко Рубио.

Эксперт подчеркнул, что позиция России остается неизменной: Москва считает необходимым устранить первопричины конфликта, а цели спецоперации, обозначенные изначально, должны быть выполнены.

Карпович также заявил, что вариант "заморозки" конфликта Россию не устраивает, поскольку Киев может использовать паузу для перевооружения и решения логистических проблем. При этом он считает, что контакты России и США, в том числе после встречи в Анкоридже, сохраняют основу для дальнейшего взаимодействия.

Ранее сообщалось о том, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву до конца августа.