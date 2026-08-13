Рябков: Россия может оперативно организовать визит Уиткоффа и Кушнера

Рябков заявил о готовности России принять Уиткоффа и Кушнера Рябков: Россия может оперативно организовать визит Уиткоффа и Кушнера

Москва13 авг Вести.Россия сможет в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, когда станут известны их планы. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, возможность визита американских представителей остается в поле зрения российской стороны.

Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы сказал Рябков

8 августа СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер, участвующие в урегулировании украинского конфликта, могут посетить Москву и Киев в течение 7–10 дней.