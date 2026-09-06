Москва6 сенВести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены разработать обновленную версию предложения по урегулированию конфликта на Украине совместно с представителями Москвы и Киева. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
Как отмечают собеседники издания, воскресные переговоры между американской делегацией и руководством Украины прошли успешно. Источники полагают, что переговорный процесс имеет все шансы на положительный исход при условии встречных усилий обеих сторон конфликта.
Накануне спецпосланники Дональда Трампа провели встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным.