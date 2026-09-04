Axios: Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным и Зеленским на выходных Спецпосланники Трампа посетят Москву и Киев для переговоров о мире

Москва4 сен Вести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По информации издания, в субботу у эмиссаров Дональда Трампа запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а в воскресенье — переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Поездка была согласована в Белом доме в четверг и следует за недавним визитом в российскую столицу директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Отмечается, что это будет первый приезд Уиткоффа и Кушнера в Киев с начала второго срока Трампа.