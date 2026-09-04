NYT узнала о просьбе США к Москве и Киеву перед визитом Уиткоффа и Кушнера NYT: США попросили РФ и Украину воздержаться от атак БПЛА перед визитом Уиткоффа

Москва4 сен Вести.Американская администрация накануне визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию и на Украину обратилась к Москве и Киеву с просьбой. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Ранее 4 сентября портал Axios сообщил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса. По информации издания, в субботу у эмиссаров Дональда Трампа запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а в воскресенье – переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.

По данным издания, Вашингтон требует от украинской стороны временно прекратить удары дронов по Москве и энергетической инфраструктуре РФ на период визита американских эмиссаров. Взамен ожидается, что российская сторона не будет наносить удары по Киеву.

Непонятно, предложат ли посланники Трампа новые мирные инициативы Путину и Зеленскому или же они попытаются сократить разногласия сторон по территориальному вопросу, отмечает NYT.

Газета обращает внимание, что Уиткофф и Кушнер уже не раз приезжали в Москву, но в Киеве не были ни разу, несмотря на многочисленные официальные приглашения.