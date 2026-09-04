Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер повезут в Москву предложение о мире

Трамп назвал цель визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер повезут в Москву предложение о мире

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением о завершении конфликта на Украине.

Нет, они везут с собой предложение о завершении войны сказал Трамп, отвечая на вопрос телеканала GB News о том, связана ли поездка его представителей с новым мирным предложением

Американский лидер добавил, что у США "есть идея насчет мирного решения".

Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Уиткофф и Кушнер в ближайшие выходные посетят Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования конфликта. По данным издания, в Москве они должны встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, после чего направятся в Киев.

Также ранее стало известно, что США якобы попросили Россию и Украину воздержаться от атак БПЛА перед визитом Уиткоффа и Кушнера.