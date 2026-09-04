Трамп: челночная дипломатия даст хороший шанс на мир по Украине Президент США подтвердил отправку Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в эффективности челночной дипломатии для разрешения конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Трамп подтвердил, что направил своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с переговорной миссией в Россию и на Украину, охарактеризовав их как опытных переговорщиков. По его мнению, их усилия дают "хороший шанс" на достижение конкретных результатов по урегулированию.

По данным источников, визит представителей США в Москву и Киев запланирован на 5–6 сентября. В Кремле отметили, что проинформируют о встрече, когда она состоится.