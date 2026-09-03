Зеленский заявил, что Кушнер и Уиткофф приедут в Москву и Киев в ближайшее время

Зеленский: Кушнер и Уиткофф подтвердили визиты в Москву и Киев в ближайшее время Зеленский заявил, что Кушнер и Уиткофф приедут в Москву и Киев в ближайшее время

Москва3 сен Вести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили, что в ближайшее время посетят Москву и Киев. Об этом сообщил Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента Америки приедут сюда, в Киев. От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве, и в Киеве. Мы надеемся на встречу в ближайшие дни сказал Зеленский

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что о предстоящей "новой динамике" в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта и призвал следить за новостями.