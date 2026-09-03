Москва3 сенВести.Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о предстоящей "новой динамике" в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта и призвал следить за новостями.
Рекомендую сейчас следить за новостями. У нас будет новая динамика в мирных переговорахсказал он
Ранее активизацию переговорного процесса этой осенью анонсировал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов.
В последние дни Зеленский провел телефонные разговоры с представителями администрации Трампа - Уиткоффом и Кушнером. В Москву в это же время приезжал глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Согласно данным западных средств массовой информации, его визит был связан с попыткой возобновить переговорный процесс по Украине.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что достижение мира с Украиной возможно.
Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они естьсказал глава государства
Президент РФ подчеркнул, что договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина.