Глава МИД Украины заявил о грядущей "новой динамике" в переговорах о мире Глава украинского МИД пообещал "новую динамику" в мирных переговорах

Москва3 сен Вести.Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о предстоящей "новой динамике" в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта и призвал следить за новостями.

Рекомендую сейчас следить за новостями. У нас будет новая динамика в мирных переговорах сказал он

Ранее активизацию переговорного процесса этой осенью анонсировал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

В последние дни Зеленский провел телефонные разговоры с представителями администрации Трампа - Уиткоффом и Кушнером. В Москву в это же время приезжал глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Согласно данным западных средств массовой информации, его визит был связан с попыткой возобновить переговорный процесс по Украине.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что достижение мира с Украиной возможно.

Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть сказал глава государства

Президент РФ подчеркнул, что договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина.