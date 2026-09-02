Рубио: визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву был нужен для связи между разведками

Рубио раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву Рубио: визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву был нужен для связи между разведками

Москва2 сен Вести.Визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву в августе был связан поддержанием открытых каналов связи между Москвой и Вашингтоном и имел рутинный характер. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.

Соединенным Штатам действительно необходимо иметь возможность общаться с Россией, и его визит туда в этом смысле был в значительной степени рутинным сказал он

Он также отметил, что данная поездка "не была частью какой-либо более широкой инициативы" и что в этом "нет ничего необычного".

Ранее "отчасти рутинным" визит директора ЦРУ в Москву назвал президент США Дональд Трамп.