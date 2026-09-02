Ушаков о визите главы ЦРУ: переговоры спецслужб были строго конфиденциальными

Ушаков: контакты спецслужб при визите главы ЦРУ носили конфиденциальный характер Ушаков о визите главы ЦРУ: переговоры спецслужб были строго конфиденциальными

Москва2 сен Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, отметив, что беседы представителей спецслужб носили конфиденциальный характер.

Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что целью визита были контакты с российскими спецслужбами.

Беседы носили конфиденциальный характер, строго конфиденциальный характер отметил Ушаков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву

Он добавил, что не вправе рассказывать о сути переговоров и комментировать их.

Визит Рэтклиффа в Москву был "отчасти рутинной" поездкой, говорил ранее президент США Дональд Трамп.