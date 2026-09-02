Москва2 сенВести.Президент России Владимир Путин не собирался встречаться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, когда тот был в Москве. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.
Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообществасказал он
По словам Ушакова, беседы были строго конфиденциальны, и рассказывать об их сути он не имеет права.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал теории и слухи о визите главы ЦРУ в РФ.