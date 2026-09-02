Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ в Москве

Ушаков поведал, планировал ли Путин встречаться с главой ЦРУ в Москве Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ в Москве

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин не собирался встречаться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, когда тот был в Москве. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества сказал он

По словам Ушакова, беседы были строго конфиденциальны, и рассказывать об их сути он не имеет права.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал теории и слухи о визите главы ЦРУ в РФ.