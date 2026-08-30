Песков: встречи главы ЦРУ с Путиным в Москве не было

Песков подтвердил, что Путин не встречался с главой ЦРУ Рэтклиффом Песков: встречи главы ЦРУ с Путиным в Москве не было

Москва30 авг Вести.Президент России Владимир Путин не проводил личную встречу с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Песков сообщал, что целью главы американского ведомства были контакты с российскими спецслужбами.

Нет, встречи с президентом не было подтвердил пресс-секретарь

Ранее он заявил, что Путину доложили о контактах главы ЦРУ с представителями российских спецслужб. По его словам, встречи Рэтклиффа с российским лидером в планах не было.