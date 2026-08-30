Песков прокомментировал теории и слухи о визите главы ЦРУ в РФ Песков о приезде главы ЦРУ: строить теории заговоров, мифы – известная забава

Москва30 авг Вести.Построение теорий заговоров и создание мифов вокруг рутинных контактов по линии спецслужб – известная забава. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Он добавил, что контакты по линии спецслужб носят регулярный характер и являются содержательными.

Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава. Но что касается контактов по линии спецслужб, они действительно носят регулярный характер, они действительно содержательные заявил Песков

Он также подчеркнул, что спецслужбы продолжают контакты даже в те моменты, когда этого не делают дипломаты. Кроме того, представитель Кремля опроверг слухи о том, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко якобы связана с приездом в Москву главы ЦРУ.

Спецслужбы зачастую продолжают контакты, даже когда этого не делают дипломаты. Такое тоже бывает. Это, скорее, нужно рассматривать с большим знаком плюс. А слухов всегда было много и будет много. Российско-белорусские отношения – это совершенно самостоятельное измерение, которое никоим образом не зависит от контактов с американцами рассказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Она назвала список тем, которые обсуждались двумя лидерами.