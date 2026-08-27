Нарышкин сообщил о еженедельных контактах с руководителями зарубежных спецслужб

Нарышкин заявил, что почти каждую неделю общается с иностранными спецслужбами Нарышкин сообщил о еженедельных контактах с руководителями зарубежных спецслужб

Москва27 авг Вести.Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что практически каждую неделю проводит встречи с руководителями иностранных спецслужб. Так он прокомментировал переговоры с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву.

Нарышкин в беседе с журналистами отметил, что встречи в личном и онлайн-формате являются частью работы спецслужб.

Должен вам сказать, что я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира сказал он

По его словам, переговоры с Рэтклиффом также проходили в обычном рабочем формате.

Глава американского ведомства посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что его целью были контакты с российскими спецслужбами.