Москва27 авгВести.Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что практически каждую неделю проводит встречи с руководителями иностранных спецслужб. Так он прокомментировал переговоры с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву.
Нарышкин в беседе с журналистами отметил, что встречи в личном и онлайн-формате являются частью работы спецслужб.
Должен вам сказать, что я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мирасказал он
По его словам, переговоры с Рэтклиффом также проходили в обычном рабочем формате.
Глава американского ведомства посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что его целью были контакты с российскими спецслужбами.