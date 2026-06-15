Нарышкин: СВР и ЦРУ продолжают контакты по Украине, но уже не такие активные

СВР и ЦРУ сохраняют контакты по украинской тематике Нарышкин: СВР и ЦРУ продолжают контакты по Украине, но уже не такие активные

Москва15 июн Вести.Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что контакты между СВР и Центральным разведывательным управлением США по украинской тематике сохраняются.

Нарышкин в беседе ТАСС уточнил, что взаимодействие между разведывательными службами уже не такое активное.

[Контакты с ЦРУ] есть, они не такие активные, как с предыдущим руководителем, но они есть сказал он

В январе 2025 года директором ЦРУ стал бывший глава Национальной разведки Джон Рэтклифф. Он сменил на посту Уильяма Бернса, который возглавлял управление с марта 2021 года.

В апреле текущего года глава СВР уже сообщал о контактах между двумя разведками, указывая, что Россия ведет консультации с разными странами по урегулированию ближневосточного кризиса.